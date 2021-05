O secretário municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, destacou ao A TRIBUNA que a Pasta trabalha com a expectativa de melhora no quadro da pandemia para as próximas semanas. A informação é baseada na análise dos dados como média de novos casos positivos da Covid-19, casos de óbitos e taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) e de enfermarias realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o secretário, caso as medidas de biossegurança continuem sendo mantidas, a expectativa é que a tendência de queda no número de infectados, internados e mortes continuem e, em uma semana, a cidade passe para o índice de classificação de risco “baixo”. “O que precisamos é que as pessoas mantenham as medidas necessárias. Usem máscaras e evitem aglomerações. Somente assim, poderemos melhorar o quadro ainda mais”, ressaltou.