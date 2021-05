Mais três mortes em decorrência do coronavírus foram confirmadas nas últimas 24 horas em Rondonópolis. Com isso, 752 pessoas já perderam a vida em função da Covid-19 na cidade. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (13).

Ontem, também foram registradas em Rondonópolis mais 145 confirmações da Covid-19. São 27.812 infectados pela doença desde o início da pandemia. Destes, 25.979 já se recuperaram e 1.081 pessoas seguem com o vírus ativo. Entre as pessoas com o vírus ativo, 997 estão em tratamento domiciliar e 84 seguem hospitalizadas.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na rede pública estava em 75% ontem, com 15 leitos disponíveis. Nas UTIs públicas, 45 pacientes estavam internados e 37 em enfermarias públicas. Somada à rede privada, eram um total de 102 internações em hospitais de Rondonópolis de pacientes com Covid-19, sendo que 31 pacientes eram residentes em outros municípios.

SITUAÇÃO DA PANDEMIA EM MATO GROSSO

Mato Grosso teve ontem (13) mais 42 mortes em decorrência da Covid-19 registradas nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia 10.327 pessoas perderam a vida no Estado. Também foram confirmados mais 1.725 casos da doença em Mato Grosso. O Estado totaliza 379.928 casos de Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

RESTARÁ SEMPRE UMA APERTADA SAUDADE

Nesta quarta-feira (12/05) e hoje estamos (minha neta e minha família, o Mauro Campo Limpo e a família dele) vivendo momentos muito tristes.

Infelizmente nesse mês que mais se lembra e louva as mães, perdemos uma mulher lutadora nessa guerra contra o coronavírus.

Perdemos uma mãe amável, uma avó de dois netos que sequer o maldito vírus deixou ela ver um deles depois do seu nascimento. Perdemos uma quase matriarca porque além de dona de casa, ela também auxiliava na mantença e orientação do lar. Essa descendente também deixou órfã a sua mãe e irmãos. Perdemos uma pacenciosa esposa que estava sempre ao lado do marido, mesmo quando o mesmo ficava dias viajando nessa cruel lida de caminhoneiro. Perdemos uma querida parente dos mais diversos parentes. E assim perdemos também uma amiga de muitas amigas e amigos, que sendo alguns seus poucos conhecidos já se apaixonavam pela sua simplicidade e tranquilidade no trato com o próximo.

Muitos outros ingredientes qualitativos, eu, Saulo Moraes, teria a dizer nesse pequeno texto a respeito dessa senhora, mas o importante que digo é que tanto o esposo, como os filhos e netos da guerreira Maria Aparecida Alves Correia, estarão amparados pelos parentes e amigos: eu e minha família já adotamos um de seus dois filhos, o José Vitor, de DNA do saudoso avô vereador Campo Limpo e da mãe guerreira Maria Alves, construirá ele uma linda família com o DNA dos Moraes.

Como disse Paulo em Romanos, 1, 10, “…nalgum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco”. Esse tempo chegou para a nossa Maria: ela já está com Deus. Assim registramos nossos sinceros pêsames à família do Mauro Campo Limpo.

Por Saulo Moraes, advogado, jornalista e morador no pantanal sul mato-grossense.