A Concessionária Rota do Oeste informou que a pista, sentido Rondonópolis a Cuiabá, ficou interditada por aproximadamente seis horas e somente foi liberada por volta do meio-dia. Neste intervalo de tempo, o tráfego foi desviado para a faixa de domínio. No final da tarde de ontem, o tráfego no local já fluía normalmente. Em função do acidente, o trânsito na BR-163, sentido Campo Grande a Rondonópolis, também ficou com o tráfego prejudicado.



De acordo com informações da Rota do Oeste, a concessionária foi acionada para atender a ocorrência às 6h33. No KM 117 da BR-163, o caminhão da marca Mercedes-Benz branco, com placa de Cuiabá, acabou tombando na pista após o motorista perder o controle da direção. Com o impacto, a carga de combustível começou a vazar e atingiu também a carreta Scânia113 azul, com placa de Martinho Campo (MG), que estava carregada de eucalipto, que estava estacionado na faixa de domínio e também pegou fogo. O motorista do caminhão não se feriu.



O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou no local com duas viaturas devido à complexidade da ocorrência e contou com o apoio da Rota do Oeste, que encaminhou um caminhão-pipa da empresa para auxiliar no combate ao fogo. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Defesa Civil Municipal também estiveram no local para auxiliar.

Para controlar as chamas, foi necessário, segundo o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 30 mil litros de água.