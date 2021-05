A Prefeitura de Rondonópolis informou ontem (12) que não irá convocar o Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus do Município nesta semana e está, portanto, descartada a elaboração de novo decreto municipal com alterações nas restrições atualmente em vigor. A decisão teria sido tomada para garantir que os casos de Covid-19 se mantenham em queda na cidade e mais flexibilizações somente sejam adotadas com maior segurança.

Havia expectativa de que o Comitê fosse convocado para uma reunião depois que o Governo do Estado emitiu na terça-feira (11) nova classificação de risco para Rondonópolis. Os dados são atualizados e divulgados uma vez por semana, sempre às terças-feiras, e, na última atualização, Rondonópolis conseguiu reduzir a classificação de “alto” a “moderado”. Com a alteração, seria possível que o Município adotasse algumas flexibilizações. A probabilidade agora é que uma nova reunião do Comitê somente seja convocada após a divulgação da classificação de risco na próxima semana.

Com isso, permanece em validade as restrições constantes no Decreto Municipal 10.030, de 22 de abril de 2021, que determina o fechamento das atividades às 22 horas e mantém toque de recolher das 23 horas às 5 horas. Conforme as determinações ainda em vigor, restaurantes, lanchonetes, trailer de lanches, cafés, pizzarias, e congêneres poderão funcionar de segunda a sábado das 5 horas às 22 horas, e aos domingos e feriados no período compreendido entre as 5 horas e 15 horas, respeitando capacidade máxima do local em 30%. Fica autorizado ainda, a modalidade de drive thru e retirada até as 22h45m, e a modalidade delivery até as 23h59m, de segunda a domingo.

O consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda está restrito àqueles sentados à mesa do respectivo estabelecimento, respeitados os limites de horário e a capacidade de 30% da lotação máxima permitidos para seu funcionamento. Há ainda restrições com relação à realização de eventos. Segundo decreto, que os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos e científicos, igrejas, templos e congêneres, cinemas, museus e a prática de esportes coletivos são permitidos desde que respeitado o limite de 30% a capacidade máxima do local.