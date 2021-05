Após transtornos gerados ontem (12) na imunização dos idosos com a segunda dose da vacina Coronavac, a Secretaria Municipal de Saúde convocou a imprensa para anunciar mudanças e elencar os fatores que ocasionaram os problemas ocorridos na Escola Estadual Pindorama, onde deveriam ser imunizados com a segunda dose os idosos com mais de 70 anos. No primeiro dia da retomada da vacinação da Coronavac, que estava suspensa há 14 dias, um grande número de pessoas começou a formar fila ainda durante a madrugada na Escola Pindorama. Até aproximadamente às 12 horas, ainda havia fila e aglomeração no local. O tumulto somente chegou ao fim com o término das vacinas.

As reclamações de quem tentou se vacinar com a segunda dose na manhã de ontem foram as filas enormes, além da falta de informação e organização. Muitos idosos foram até o local, aguardaram horas na fila e saíram sem a vacina e sem senhas, que ao final da manhã foram entregues para quem não pode ser imunizado. Ainda ontem, a Prefeitura anunciou que a vacinação com a segunda dose está novamente suspensa, pois as 930 doses disponíveis foram utilizadas. O Município vai aguardar a chegada de novas doses para poder retomar a imunização dos idosos que esperam pela segunda dose da Coronavac.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, entre as situações que ocasionaram os problemas na Escola Pindorama, estava a presença no local de um grande número de pessoas que não se enquadravam na faixa etária convocada para a imunização, pessoas residentes em outros municípios da região, além daqueles que ainda nem haviam tomado a primeira dose da vacina. “Identificamos pessoas de várias idades, outras que não haviam tomado a primeira dose da vacina e muitas que moram em outras cidades e vieram se imunizar aqui. Havia pessoas de 21 municípios diferentes para tomar vacina em Rondonópolis”, explicou. Diante da situação, o secretário anunciou que mudanças já estão sendo adotadas para a continuação da vacinação. A partir de hoje (13) será exigido comprovante de residência para a imunização. “Teremos que exigir o comprovante de residência para comprovar o endereço para evitar que aconteça o que ocorreu hoje, quando mais de 100 pessoas residentes em outros municípios tentaram se vacinar em Rondonópolis”, ressaltou Vinícius. O secretário também pediu a compreensão da população e solicitou que se dirija aos locais de vacinação apenas se se enquadrar entre o público convocado.

“Não adianta a pessoa de 40 anos tentar se vacinar quando convocamos quem tem mais de 70 anos como ocorreu hoje. Também não deve tentar se vacinar com a primeira dose quando a convocação é para a segunda. Não adianta. Não serão vacinados. Por favor, não vão aos postos de saúde caso não seja a sua vez achando que vai colar, porque não cola. Não será vacinado. E isso é perigoso para as pessoas, pois estamos em uma pandemia”, argumentou.