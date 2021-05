Rondonópolis registrou ontem (12) mais dois óbitos em função da Covid-19. Uma morte ocorreu ontem e a outra em 3 de maio. Com isso, a cidade chega a 749 mortes confirmadas em decorrência do coronavírus desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem.