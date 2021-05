O Governo do Estado divulgou ontem (11) a classificação de risco dos municípios, e Rondonópolis passou de risco “alto” para “moderado”. Com a mudança de classificação, o Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus do Município deverá se reunir esta semana para debater novas flexibilizações no Decreto Municipal atualmente em vigor. A Prefeitura de Rondonópolis informou que hoje deverá ser definida a data da nova reunião.

Rondonópolis está classificada com risco “moderado” para o coronavírus junto com mais 128 cidades de Mato Grosso. Outras 12 estão classificadas com risco “alto” e nenhum município aparece com classificação de risco “muito alto”.