Rondonópolis registrou ontem (11) mais uma morte em decorrência do coronavírus e 154 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 27.570 pessoas já se infectaram com o vírus e 747 morreram em função da doença. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem.

Na segunda-feira (10), às 17h30, o pastor João Barbosa dos Santos, de 64 anos, faleceu em decorrência da Covid-19 em Rondonópolis. Ele era pastor da Igreja Assembleia de Deus na congregação do bairro Verde Teto. O sepultamento ocorreu ontem (11), às 15 horas, no Cemitério da Vila Aurora. A Igreja fez uma homenagem ao pastor com um cortejo que saiu do bairro Verde Teto em direção ao Cemitério da Vila Aurora. No local, foi realizada uma oração e familiares puderam se despedir do pastor obedecendo aos protocolos de prevenção.