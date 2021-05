Os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e das Comunicações, Fábio Farias, estiveram ontem (11) em Rondonópolis em evento realizado no Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA/MT). A iniciativa foi da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa) e contou ainda com a presença do prefeito José Carlos do Pátio, de autoridades e parlamentares.

Na ocasião, os participantes puderam acompanhar uma demonstração de soluções 5G, com altíssimas velocidades e baixa latência (tempo resposta) aplicadas ao campo e de que forma a tecnologia pode habilitar aplicações que estimulam a comunicação entre as pessoas e agilizam a gestão de equipamentos, afetando, positivamente, a qualidade e a produção agrícola no estado. Entre as demonstrações, estavam disponíveis transmissões em tempo real de vídeos feitos em 4K e produzidos com drones.

As apresentações foram feitas com o objetivo de demonstrar o uso da 5G Standalone, ou 5G puro, para o aumento da produtividade e inovação no Agronegócio. Participaram também as empresas membros do ConectarAGRO, associação pioneira na divulgação de tecnologias abertas em todas as áreas rurais do país.

Para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, “o 4G revolucionou a vida das pessoas e o 5G vai revolucionar as indústrias. Para o agronegócio, que é quem está fazendo o nosso Brasil crescer, mesmo nessa crise, junto às telecomunicações, será um avanço gigantesco. O 5G vai fazer que o nosso agro vai crescer 20% a mais, em média, e esse leilão está muito próximo de acontecer”.

Já a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou que “a iniciativa dessas empresas, com o lançamento do piloto, contribui para demonstrar o potencial revolucionário da tecnologia 5G Standalone para o campo, que promete estimular a economia com a geração de novos serviços no agronegócio e incluindo digitalmente a população”.

O prefeito José Carlos do Pátio destacou que é um orgulho para Rondonópolis receber um evento para a demonstração do programa de tecnologia 5G Standalone e os seus impactos na produção agrícola do país. “Para nós é um motivo de orgulho muito grande receber estes dois ministros, mostrando o desenvolvimento, a tecnologia e o que está acontecendo na cidade!”, disse o prefeito.

O prefeito externou ainda que o agronegócio tem um papel importante para alavancar o desenvolvimento econômico e social de Rondonópolis, que lidera o ranking de exportações e importação no estado. “É uma referência. Somos uma cidade jovem, com uma economia pujante, sendo a que mais gerou empregos entre as cidades com população entre 200 mil e 300 mil habitantes no ano passado, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)”.

A comitiva com os ministros chegou a Rondonópolis ainda pela manhã e acompanhou o evento ao longo do dia. O retorno a Brasília (DF) ocorreu no final da tarde. (com informações da assessoria)