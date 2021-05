A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vem hoje (11) a Rondonópolis para participar de um evento fechado que será realizado no Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA/MT). Ela estará acompanhada do ministro das Comunicações, Fábio Farias, e de outros membros do Governo Federal. O governador Mauro Mendes e o prefeito José Carlos do Pátio também confirmaram presença no evento. Devem ainda estar presentes diretores do IMA/MT, da Associação Mato-grossense de Produtores de Algodão (AMPA), demais autoridades locais e estaduais e parlamentares.