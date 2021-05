Rondonópolis registra mais um fim de semana trágico na pandemia. Mais 15 óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados. Destes, 11 pessoas perderam a vida no fim de semana e 4 ontem (10). Desde o início da pandemia, foram registrados 746 óbitos pela doença. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde.

Entre as mortes registradas no fim de semana está a de Rogério dos Santos Aguiar, que faleceu na madrugada de domingo (9) por uma parada cardiorrespiratória em decorrência de complicações da Covid-19.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

Também perderam a vida neste fim de semana a professora de judô e coordenadora do CEAC, Elvia Jane Martins, que faleceu na sexta-feira (7), após 2 meses internada para tratar da Covid-19, e Iranilson Bueno, conhecido como Xaropinho. Ele, que era mototaxista, também morreu na sexta-feira (7).

Rondonópolis registrou nas últimas 24 horas, mais 37 casos confirmados da doença. No total, 27.416 pessoas se infectaram com o coronavírus desde o início da pandemia. Destas, 25.819 pessoas já se recuperaram da doença e 851 continuam com o vírus ativo em tratamento contra a doença. São 767 em tratamento domiciliar e 84 hospitalizados.

Ontem, 100 pessoas estavam internadas em decorrência da Covid-19 em hospitais de Rondonópolis, sendo que 84 eram residentes na cidade e 32 eram moradores de outros municípios. Do total de internados, 49 estavam em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais da rede pública e privada, enquanto 51 pacientes seguiam internados em enfermarias. A taxa de ocupação das UTIs da rede pública de Rondonópolis era de 75% ontem, com 15 leitos disponíveis e 45 pacientes internados em UTIs no Hospital Regional de Rondonópolis, Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz e Santa Casa de Misericórdia.