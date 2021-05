O Ministério da Saúde comunicou ao Município que até o dia 15 de maio Rondonópolis receberá as doses que faltam para completar a administração da segunda dose da vacina Coronavac aos idosos. A informação foi repassada pelo Governo Federal na nota técnica 457/2021. Assim, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou que, quando as doses da vacina chegarem ao Município, a imunização dos idosos com a segunda dose será retomada.

A aplicação da segunda dose para idosos que tomaram a vacina Coronavac foi paralisada no dia 28 de abril na cidade, em função da falta do imunizante e, para ser retomada, depende do envio das vacinas feito pelo Ministério da Saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que segue orientação do Governo Federal, quem aguarda a administração da segunda dose da vacina Coronavac, ainda que o prazo de 28 dias tenha passado, deve esperar a retomada da vacinação e procurar os pontos de imunização quando isso ocorrer para que a segunda dose seja aplicada e o esquema vacinal seja completado. Na nota técnica, o Ministério da Saúde explica que mesmo que a segunda dose seja administrada depois do prazo estabelecido pelo fabricante, que no caso da Coronavac é de 14 a 28 dias, não haverá prejuízo na imunização. Ou seja, mesmo que a pessoa tome a segunda dose depois do prazo, ainda assim poderá produzir anticorpos e completar o esquema de imunização contra o coronavírus.

No entanto, a orientação para as pessoas que tomaram apenas uma dose e ainda aguardam a administração da segunda para completar o esquema vacinal, é para que estejam atentas para manter as medidas de prevenção, como uso de máscaras e distanciamento social, já que podem ser infectadas, transmitirem e adoecer em função da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou ainda que, quando o Município receber nova remessa do imunizante da Coronavac, irá convocar os idosos para a administração da segunda dose. CHEGADA DE DOSES DA CORONAVAC EM MATO GROSSO

Neste sábado (8), Mato Grosso recebeu 14.800 doses da vacina Coronavac, mas ainda não havia definido, até o fechamento desta edição, quantas doses serão enviadas para Rondonópolis e a data em que isto deve ocorrer. A expectativa é de que no início desta semana, as doses já estejam na cidade para serem utilizadas na administração da segunda dose aos idosos que ainda aguardam para finalizar o esquema de vacinação contra o coronavírus.

Contudo, Rondonópolis ainda não deve receber doses suficientes para vacinar todos que ainda esperam pela administração da segunda dose. Até sexta-feira (7), ainda havia mais de 4 mil pessoas aguardando a segunda dose da vacina Coronavac. Na busca de solucionar o problema, o Governo do Estado solicitou esta semana ao Ministério da Saúde 19.426 doses da vacina Coronavac. A quantidade solicitada leva em conta levantamento feito pelos municípios das doses que faltam para completar o esquema vacinal com a segunda aplicação do imunizante.

A Resolução n° 37 do Governo do Estado esclarece que uma das razões que levaram ao deficit de doses da Coronavac foi a recomendação do Governo Federal quanto ao uso das remessas enviadas. Por orientação do Ministério da Saúde, o quantitativo que seria regularmente destinado à segunda aplicação foi utilizado como primeira – situação que, diante da escassez da Coronavac, impactou o esquema vacinal dos municípios.