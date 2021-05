A cidade de Rondonópolis está há mais de dois anos sem um pátio para veículos apreendidos. Segundo o chefe da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Rondonópolis, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Carlos Antônio Nazário, o órgão estadual tem a intenção de assumir o serviço, mas o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) não repassa a área do antigo Pátio Rondon, no Jardim Belo Horizonte, para a gestão estadual.

“Esta área onde funcionava o antigo Pátio Rondon é do Município. Hoje o serviço de pátio de veículos ainda está municipalizado e a Prefeitura ainda não chegou a um acordo para o Estado assumir o serviço. Esta discussão já foi judicializada a pedido do Ministério Público e, mesmo após duas audiências ,o Estado ainda não conseguiu retomar o serviço”, explicou Carlos Nazário.

Conforme apurado pela reportagem, o comando local da Polícia Militar foi cobrado pelo Ministério Público para ações voltadas a apreensão de veículos, no entanto a PM externou as dificuldades para a execução deste serviço diante da falta de local para abrigar os veículos apreendidos. A reportagem manteve contato telefônico com o comandante da PM, Coronel Cândido, mas ainda não obteve retorno para falar da situação.



Ainda no mês de maio de 2019, o Detran-MT anunciou que iria assumir a locação do terreno e parte da estrutura do Pátio Rondon, local para onde eram levados veículos apreendidos em Rondonópolis, mas pelo posicionamento do Município, isso nunca ocorreu, mesmo após o encerramento do serviço, cujo contrato venceu no mês de junho de 2019.

Com esta desativação, o local passaria a ser o novo pátio do Detran para levar os veículos apreendidos na cidade, porém com taxas de diárias bem mais em conta do que as praticadas pelo serviço privado que operava na cidade há quase cinco anos.