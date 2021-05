Rondonópolis registrou mais sete óbitos em decorrência da Covid-19. De acordo com dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, todas as mortes notificadas ocorreram na data de ontem (6). Cinco homens e duas mulheres perderam a vida em função da doença na cidade. Desde o início da pandemia, Rondonópolis já registrou 731 óbitos.

Mesmo com aumento no número de internações em decorrência da Covid-19, ontem, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública de Rondonópolis caiu para 85% e havia 9 leitos disponíveis. Nas UTIs públicas 51 pacientes estavam internados e na privada, mais 8. Já nas enfermarias públicas, a taxa de ocupação era de 33%, com 30 pacientes internados e nas privadas, a ocupação estava em 33,3%, com 16 pacientes internados.