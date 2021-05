Em meio a pandemia de coronavírus, Rondonópolis sobe novamente no ranking dos maiores exportadores do país e fecha o primeiro quadrimestre de 2021 como o 14º maior exportador do Brasil, representando 1% do total exportado entre janeiro e abril pelo país. Em Mato Grosso, a cidade se mantém como maior exportador e representa 11,1% das exportações do Estado. Em quatro meses, Rondonópolis registrou superavit de U$ 540,89 milhões na balança comercial. Os dados são do Ministério da Economia e divulgados mensalmente.

Nos primeiros quatro meses de 2021, Rondonópolis exportou um total de U$ 789,17 milhões, crescimento de 30,6% no total exportado com relação ao mesmo período de 2020.

Os resultados são ainda melhores que aqueles alcançados em 2020, quando o Município fechou o ano como maior exportador de Mato Grosso e na 20º colocação no ranking brasileiro de exportação, registrando superavit anual de U$ 1,058 bilhão. Nos quatro primeiros meses deste ano, a cidade se firma como maior exportadora do Estado e sobe mais sete posições no ranking nacional. Em abril, Rondonópolis registrou um incremento de U$ 48,22 milhões nas exportações com relação à abril de 2020, crescimento de 28,8% no total exportado no mês. Em março, o aumento havia sido ainda maior. Foram U$ 100 milhões a mais nas exportações com relação a março de 2020, aumento de 54,9%. Em janeiro, a cidade já havia registrado aumento de 52,2% nas exportações e em fevereiro houve uma leve variação negativa de 8,7%.

Entre os importadores, a cidade terminou o primeiro quadrimestre de 2021 como maior importador de Mato Grosso e 58º lugar no ranking nacional. No total, Rondonópolis importou, nos quatro primeiros meses do ano, U$ 248,29 milhões, o que representa 0,4% das importações brasileiras e 38,9% do total das importações de Mato Grosso – crescimento de 8,5% com relação ao mesmo período de 2020.