Um imóvel do pioneiro José César Ferrari, que ficou conhecido em Rondonópolis como empresário do ramo de bebidas, está sendo depredado pela ação de desocupados na região central, mais precisamente na Avenida Cuiabá com Rua Floriano Peixoto. O proprietário já não sabe mais a quem recorrer diante das ações dos vândalos.

“Já registrei dois boletins de ocorrência, mas até agora a polícia não encontrou os autores de vários furtos no local e nem para quem estas pessoas estão vendendo os materiais que foram retirados do imóvel que hoje está um verdadeiro cenário de destruição. Já levaram toda a fiação e equipamentos da parte elétrica do local. Nem o medidor de energia ficou no local. Agora estão tentando arrancar as telhas do galpão comercial” , externou César Ferrari.

Segundo o empresário, ele já tentou diversos artifícios para inibir a entrada dos desocupados no local, mas sem sucesso. “Eles arrombam portões e quebram os cadeados. Até uma cinta de aço nós instalamos no local, mas eles conseguiram arrombar as entradas.

Não sei mais o que fazer. Só da parte elétrica já foi um prejuízo estimado em mais de R$ 30 mil”, externou.