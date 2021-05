A informação foi repassada ao A TRIBUNA por Amilton Severino da Costa, genro do idoso Afonso Araújo, que reside nas proximidades do Córrego Apoial, sentido Rondonópolis a Pedra Preta desde o final da década de 1950.

Representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) notificaram mais de 50 famílias que residem ou se utilizam das faixas de domínio da rodovia BR-364, entre Rondonópolis e a divisa com Goiás, a deixarem os locais em prazo estipulado de dez dias a partir de cada notificação.

“Sabemos da complexidade desta situação, mas o que estamos cobrando é uma intervenção política nesta situação para que as famílias não deixem as áreas de qualquer jeito. Meu sogro está lá há muitos anos e fez benfeitorias no local, como casa e poço artesiano. Ele não pode ficar assim, sem um lugar para ir. Gostaríamos da atenção dos nossos deputados estaduais e federais nesta situação.”.

Ele explica que, na última sexta-feira, representantes do Dnit se reuniram com os moradores para dar explicações sobre as notificações de desapropriação. Conforme explicado na reunião, se os moradores não deixarem a faixa de domínio ao longo da rodovia, posteriormente, poderão sofrer ação judicial na Advocacia-Geral da União (AGU).

Conforme apurado pela reportagem, o Dnit está com projeto de duplicação do trecho da rodovia de Rondonópolis até a divisa com estado de Goiás. No entanto, ainda não existem informações sobre prazo para o começo das obras.