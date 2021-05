Internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) subiram, e a taxa de ocupação chegou a 98,3% nos hospitais públicos de Rondonópolis. Apenas um leito estava disponível ontem (5) no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz. Conforme dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, 59 pacientes estavam internados ontem em UTI Covid na cidade. O Hospital Regional de Rondonópolis e a Santa Casa de Misericórdia estavam com ocupação máxima, com 30 e 20 pacientes internados respectivamente.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI públicos em Rondonópolis vinha caindo há 15 dias e há uma semana, no dia 28 de abril, era de 75%, com 15 leitos disponíveis. Ontem, 95 pessoas estavam internadas em hospitais da cidade, destas, 37 eram residentes em outros municípios.

Na última sexta-feira (30), a Prefeitura de Rondonópolis anunciou a abertura de mais 10 leitos de UTI no Hospital Municipal, que passaria a contar então, com 20 leitos, porém, ontem, a Secretaria Municipal de Saúde informou ao A TRIBUNA que os 10 leitos de UTI recém-inaugurados aguardam a regularização para poderem estar incluídos nos dados do boletim epidemiológico. Ontem, eles não apareciam na contagem, mas estariam prontos para receber pacientes.

Cidade tem mais uma morte e ultrapassa 27 mil casos da doença

Rondonópolis também registrou ontem mais uma morte em decorrência da Covid-19 ocorrida nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 724 pessoas perderam a vida pela doença.

Ontem, mais 83 novos casos foram confirmados e 27.027 pessoas já se infectaram. São 25.469 pessoas já recuperadas e 834 ainda em tratamento, sendo 758 em recuperação domiciliar e 76 pessoas hospitalizadas na cidade.

Casos em Mato Grosso

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em Mato Grosso mais 41 pessoas morreram em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas e mais 1.686 casos de infecção foram confirmados. No Estado, desde o início da pandemia, 368.634 já se infectaram com a Covid-19, 9.980 morreram e 348.553 estão recuperadas.

Em Mato Grosso, até ontem, 455 pacientes estavam internados em leitos de UTIs públicas e 331 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação no Estado estava em 86,67% para UTIs adulto e em 41% para enfermarias adulto.