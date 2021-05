A vacinação acontece na Escola Estadual Pindorama e no Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro Pedra 90, das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16 horas. E, no sistema drive thru ocorre das 8 horas às 16 horas no Estádio Municipal Luthero Lopes.

A partir de hoje (6), pessoas com comorbidades com 53 anos ou mais, poderão se vacinar contra o coronavírus. A vacinação para essa faixa etária foi anunciada ontem (5) pela Prefeitura de Rondonópolis, que antecipou também que nesta sexta-feira (7) já poderão se imunizar as pessoas com mais de 50 anos com comorbidades.

Até sexta-feira continua a imunização das gestantes e mulheres no pós-parto com comorbidades, que está ocorrendo no Centro Cultural José Sobrinho, no mesmo horário.

Podem se vacinar pessoas com: anemia falciforme, arritmias cardíacas, cardiopatia intensiva, cardiopatias congênitas, cor-pulmonale, doença cerebrovascular, diabetes, dispositivos cardíacos implantados, doença renal crônica, doenças reumáticas imunomediadas, doença da aorta e dos grandes vasos, fístulas arteriovenosas, hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, imunossuprimidos, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e pericardiopatias, obesidade mórbida (IMC maior que 40), pneumopatias crônicas graves, próteses valvares, síndrome de down, síndromes coronarianas e valvopatias.

Para receberem a vacina, as pessoas com comorbidade devem levar um desses comprovantes médicos: laudo médico, relatório médico, prescrição médica, cópia de prontuário, cadastro no programa hiperdia e cadastro no eSUS como comorbidade. Também devem levar documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Rondonópolis vacinou cerca de 32 mil pessoas até agora

Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas um total de 44.681 doses da vacina contra a Covid-19 na cidade até ontem (5).

Tomaram a primeira dose, 32.154 pessoas, enquanto que 12.527 já tomaram as duas doses da vacina.

Até ontem aproximadamente 13,6% da população da cidade já havia sido vacinada com a primeira dose e 5,3% estão imunizados, após administração das duas doses da vacina.

Idosos com 75 anos ou mais poderão tomar a segunda dose no sábado

Continua sem prazo definido a chegada de mais doses da vacina Coronavac a Rondonópolis para que seja retomada a imunização dos idosos com a segunda dose. Nesta semana, o Município recebeu 300 doses da Coronavac e informou ontem que no sábado (8) idosos com 75 anos ou mais poderão tomar a segunda dose.

A vacinação está programada para acontecer das 8 horas às 11 horas no PSF do bairro Pedra 90, onde estarão disponíveis 50 doses da vacina. Na Escola Estadual Pindorama, estarão disponíveis 150 doses. E, no Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes, onde a vacinação acontece em sistema drive thur no mesmo horário, estarão disponíveis mais 100 doses.