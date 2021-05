Com os novos casos confirmados, 26.944 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus na cidade e destas, 25.408 já se recuperaram. Ainda há 813 pessoas em tratamento com o vírus ativo e 723 perderam a vida em decorrência da doença.

Rondonópolis teve mais dois óbitos registrados ontem (4) em decorrência do coronavírus. As mortes ocorreram, segundo dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, na última sexta-feira (30) e na segunda-feira (3), mas somente foram notificadas ontem. A cidade também registrou mais 109 novos casos confirmados da doença nas últimas 24 horas.

Dos 98 pacientes internados, 65 estavam em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 55 em hospitais públicos e 10 na rede privada. Outros 43 estavam em tratamento em leitos de enfermaria nas redes pública e privada de saúde da cidade.

A lotação dos leitos de UTIs voltou a subir em Rondonópolis e a taxa de ocupação ontem chegou a 91,7%. No Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz, a ocupação era de 90%, no Hospital Regional de Rondonópolis também era de 90% e na Santa Casa de Misericórdia era de 95%.

Em Mato Grosso, mais 46 mortes em decorrência do coronavírus foram registradas ontem. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 9.948 pessoas perderam a vida em função da Covid-19 desde o início da pandemia.

Ontem, Mato Grosso também confirmou mais 1.542 novos casos da doença e com isso, 366.948 pessoas foram infectadas pelo vírus desde o início da pandemia. Há ainda, 450 internações em UTIs públicas e 337 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 87,04% para UTIs adulto e em 42% para enfermarias adulto.