A Praça da Saudade, no bairro Bom Pastor, será revitalizada pela Prefeitura de Rondonópolis. A obra está orçada em R$ 1.996.337,77 e a licitação para contratar a empresa que irá executar a obra está marcada para acontecer no próximo dia 20 de maio, às 14 horas, na Sala de Licitações no Paço Municipal.

De acordo com a Prefeitura, a obra será conduzida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O projeto prevê a reforma de todo o pavimento do passeio público e calçadas internas da área de convívio, além de construção de mesas de jogos, revitalização paisagística, reforma da quadra de areia e da quadra poliesportiva. A iluminação também será revitalizada, sendo que esta parte já está em andamento.