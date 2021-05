Em Rondonópolis começam a ser vacinadas hoje (5) as gestantes e mulheres no pós-parto que têm comorbidades e as pessoas com mais de 57 anos também com comorbidades.

Além desses grupos, a SMS informou que nesta semana continuam sendo vacinados os imunossuprimidos (portadores de HIV/Aids) independente da idade, no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), que já conta com essas pessoas cadastradas.

No Centro de Nefrologia e em clínicas de hemodiálise, a vacinação também está em andamento nesta semana. Nestes locais, são vacinados os pacientes renais crônicos que estão em tratamento, independente da idade. Na Apae, segue a imunização das pessoas com Síndrome de Down.

As gestantes e mulheres no pós-parto com comorbidades serão vacinadas no Centro Cultural José Sobrinho. O atendimento acontece das 8h às 11h e das 13h às 16h a partir de quarta-feira.

Pessoas com 57 anos e com comorbidades devem procurar os seguintes pontos de vacinação das 8h às 11h e das 13h às 16h: Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro Pedra 90 e a Escola Estadual Pindorama. Pelo sistema drive thru, a vacinação acontece no Estádio Municipal Luthero Lopes das 8h às 16h.

Falta da vacina Coronavac continua

A SMS confirmou ontem que recebeu mais 300 doses da vacina Coronavac. No entanto, a quantidade de doses entregues ao Município é insuficiente para administrar a segunda dose em todas as pessoas que aguardam pela imunização e já passaram do prazo estipulado pelo fabricante, que é de 14 a 28 dias após a administração da primeira dose.