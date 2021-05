A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou ontem (4) a atualização da classificação de risco para o coronavírus dos municípios de Mato Grosso. Rondonópolis permanece com “alto” risco conforme a SES, mesma classificação de duas semanas atrás. Junto com Rondonópolis, com classificação de risco “alto” estão mais 131 cidades do Estado.

De acordo com a SES, ainda há 10 municípios classificados com risco “muito alto” e nenhuma cidade está classificada como risco moderado ou baixo.