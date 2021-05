A vacinação está sendo realizada em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes, na Escola Estadual Pindorama e no Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro Pedra 90. O atendimento acontece das 8 às 16 horas no Luthero Lopes e nos demais pontos de vacinação das 8 à 11 horas e das 13 às 16 horas.

Podem se vacinar pessoas com: anemia falciforme, arritmias cardíacas, cardiopatia intensiva, cardiopatias congênitas, cor-pulmonale, doença cerebrovascular, diabetes, dispositivos cardíacos implantados, doença renal crônica, doenças reumáticas imunomediadas, doença da aorta e dos grandes vasos, fístulas arteriovenosas, hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, imunossuprimidos, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e pericardiopatias, obesidade mórbida (IMC maior que 40), pneumopatias crônicas graves, próteses valvares, síndrome de down, síndromes coronarianas e valvopatias.

Devem ser apresentados para se vacinar, laudo médico, relatório médico, prescrição médica, cópia de prontuário, cadastro no programa hiperdia e cadastro no eSUS como comorbidade. Também devem levar documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Mato Grosso recebeu mais doses ontem (3)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que Mato Grosso recebeu ontem (3) mais 7.020 doses da vacina Pfizer, que serão enviadas exclusivamente para Cuiabá, e 97.500 da Astrazeneca para a imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Assim, o Estado informou que deve enviar hoje mais 8.170 doses da vacina Astrazeneca para Rondonópolis.

Em reunião ontem (3) com a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Daniele Carmona, em Cuiabá, o secretário de Saúde do Município, Vinícius Amoroso, foi informado que Rondonópolis receberá doses da próxima remessa da vacina da Pfizer, já que o Município conta com ultra-refrigerador, que é necessário para manter as doses armazenadas a -70º.