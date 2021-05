Grande parte dos novos abrigos de passageiros, instalados recentemente nas paradas de ônibus pela Prefeitura de Rondonópolis, já foi alvo de pichação ou danos. Muitas das paradas de ônibus foram instaladas no quadrilátero central da cidade, como no terreno da antiga rodoviária, na Rua Fernando Corrêa da Costa e na Avenida Bandeirantes. Os abrigos foram substituídos por outros com novo modelo que trazem mais conforto para quem aguarda o transporte.

De forma geral, quem passa pelos abrigos está vendo algum tipo de degradação, como a poluição visual causada por panfletos publicitários colados em sua estrutura. Em algumas situações, alguns dos vidros destes novos abrigos foram quebrados, no entanto, repostos pelo poder público.

No total foram instalados 80 novos abrigos para atender usuários de ônibus, táxi e mototáxi. A Prefeitura investiu recursos próprios para dar maior conforto para os usuários, principalmente do transporte coletivo. A princípio, os novos abrigos seriam equipados com estação de recarga de celular, iluminação com lâmpadas de LED e lixeiras basculantes. No entanto, os equipamentos eletrônicos ainda não foram colocados em funcionamento.