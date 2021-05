Rondonópolis teve mais um fim de semana com muitas mortes pela Covid-19. Entre sexta-feira (30) e domingo (2), mais oito pessoas perderam a vida em decorrência da doença na cidade. Nas últimas 24 horas, outros dois óbitos foram registrados. São 721 mortos pela Covid-19 em Rondonópolis desde o início da pandemia.

Nafez Daud, engenheiro civil e ex-secretário de Infraestrutura do Município da primeira gestão do prefeito José Carlos do Pátio, faleceu ontem (3) em decorrência da Covid-19. Nafez estava internado em São Paulo na UTI e não resistiu.