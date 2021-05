Atendendo reivindicações dos produtores rurais da região, o deputado estadual Sebastião Rezende conseguiu viabilizar junto ao Governo do Estado a cessão de um prédio para que possa abrigar a sede própria da Regional do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) em Rondonópolis. O prédio em questão é o que abrigava a Biblioteca Pública Municipal de Rondonópolis, ao lado da Ginásio de Esportes do EEMOP, no Centro, de propriedade do Estado.

Para discutir a demanda, o deputado estadual Sebastião Rezende esteve reunido nesta semana na sede do Indea-MT, em Cuiabá, com a presidente do Instituto, Emanuele Gonçalina de Almeida, com o diretor técnico Renan Tomazelle e o engenheiro agrônomo Ricardo Oliveira Alves, gerente regional da Unidade Regional de Supervisão do Indea de Rondonópolis.

Conforme o parlamentar, ficou acertado que a reforma será feita com recursos já garantidos do FASE/MT (Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente), através da Aprosmat, sendo que os projetos dessa reforma já estão sendo trabalhados junto aos órgãos competentes e, tão logo estejam aprovados, a obra de reforma do prédio terá início.

Rezende argumentou que o prédio em questão será estratégico para a Regional do Indea, considerando que fica no Centro da cidade e sendo de fácil acesso aos produtores. Como o prédio é do Estado, o órgão também deixará de pagar aluguel. Ele enfatiza que, da mesma forma, atuou para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) tenha sua sede própria na região com mais comodidade e eficiência, oferecendo melhor atendimento aos municípios de toda a região.