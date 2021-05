Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fazem uma carreata hoje (1º) em Rondonópolis. Os organizadores informaram que a concentração acontece no Cais, às 15 horas. Os carros devem percorrer as principais ruas centrais da cidade, passando pela região da Vila Operária e seguindo até a Avenida Lions Internacional, onde acontece o encerramento.

De acordo com Cláudio Ferreira, o Paisagista, que é um dos organizadores da carreata em Rondonópolis, a escolha de realização do ato no Dia dos Trabalhadores é uma forma de chamar a atenção de que os empresários e pequenos empreendedores também são trabalhadores e não apenas os que são empregados ou colaboradores. “Os trabalhadores em geral estão com dificuldades em função do autoritarismo com que as autoridades vêm perpetuando nesta pandemia, impedidos de exercerem suas funções”, explica.