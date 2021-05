Em número de casos confirmados da doença, no entanto, abril foi o pior mês da pandemia. Foram confirmados em abril 2.991 casos, média de 99,7 casos novos por dia, enquanto que em julho, até então o mês com maior número de casos, teve 2.498 confirmações da Covid-19, média diária de 80,5 novos casos.

Abril também teve um grande número de pacientes recuperados da doença. Foram 3.535 pessoas que se recuperaram. Desde o início da pandemia, 25.057 pessoas se infectaram e se recuperaram da Covid-19 em Rondonópolis. O total de infectados foi de 26.648 até ontem (30). Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde.

Mesmo que abril tenha sido um dos piores meses da pandemia, nos últimos 15 dias o número de infectados, de mortes, bem como de internações pela doença tem caído. Ontem, a cidade tinha 879 pessoas em tratamento da doença, com o vírus ativo, redução de 43,72% com relação ao primeiro dia do mês, quando 1.562 pessoas estavam em tratamento contra a Covid-19 e com o vírus ativo.