A nova ligação da BR-364/163 com o Anel Viário, passando pela nova ponte sobre o Rio Vermelho, através da Avenida W-11, que começou a ser construída neste mês de abril pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, poderá misturar o tráfego de veículos pesados com o urbano, na região do Sagrada Família, Azaleia, Parque São Jorge e também na Avenida dos Estudantes, uma das principais vias de Rondonópolis.

Ocorre que, com a pavimentação da W-11 e a ligação com a BR-364, passando pela nova ponte sobre o Rio Vermelho, o tráfego pesado de veículos poderá passar por dentro da área urbana de Rondonópolis, visando acessar o Anel Viário. A nova ligação vai desaguar na rotatória da Avenida dos Estudantes (antigo trecho da MT-270), junto ao Buffet Ideias.

Na sequência, os veículos pesados terão que trafegar cerca de um quilômetro pela Avenida dos Estudantes, até a entrada do Anel Viário pela rotatória seguinte, junto ao Village do Cerrado. A alça do Anel Viário, dessa forma, estará completa. Procurada pela reportagem, por meio da assessoria de comunicação da Prefeitura, a secretária municipal de Governo, Mara Gleibe da Fonseca, que também responde pela Secretaria de Trânsito, não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, o ex-secretário municipal de Trânsito e Policial Federal Rodoviário Aristóteles Cadidé, que também é especialista em trânsito/segurança viária, alertou ao A TRIBUNA que misturar o trânsito de veículos pesados com o urbano vai ocasionar um verdadeiro caos na área urbana.