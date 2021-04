A cidade tem 26.558 pessoas que já se infectaram com o coronavírus. Destas, 24.975 já se recuperaram da doença e 904 seguem em tratamento com o vírus ativo. Ontem, 826 pessoas estavam em tratamento domiciliar e 78 internados em hospitais da cidade.

Rondonópolis registrou ontem (29) mais uma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. São 679 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia. Também foram registrados mais 99 novos casos da Covid-19 em 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem.

Ontem, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) continuava em 75%, mesmo índice registrado no boletim de quarta-feira (28).

Nos hospitais públicos, 45 pacientes estão internados em leitos de UTI, um em leito semi-intensivo e 28 em leitos de enfermarias. Na rede privada, 10 pacientes estão internados na UTI e 15 em enfermarias.

A taxa de ocupação de leitos semi-intensivo era de 10% ontem. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tinha 9 leitos semi-intensivos disponíveis. Nas enfermarias públicas a taxa de ocupação era de 30,8% com 63 leitos disponíveis. Já a taxa de ocupação nas enfermarias dos hospitais privados era de 31,3% com 33 leitos disponíveis.

Situação da Covid-19 em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou ontem mais 33 mortes pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. São 9.729 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado desde o início da pandemia.

Ontem também foram registradas mais 1.736 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado.

Dos 360.454 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 10.857 estão em isolamento domiciliar e 339.810 estão recuperados.