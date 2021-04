Após o A TRIBUNA denunciar a situação atual de abandono da Praça Brasil, no Centro, a Prefeitura de Rondonópolis informou ontem que já foi elaborado o projeto de revitalização de toda o referido recinto, orçado em R$1.694.378,20, que inclui parte de paisagismo com o plantio de grama.

Conforme o Município, atualmente uma empresa contratada faz a obra de revitalização da iluminação da Praça Brasil, assim como noticiado ontem pela própria matéria do A TRIBUNA. Contudo, informou que, para realizar o serviço de melhorias, parte dos canteiros teve que ser escavado, assim como onde era calçado, para passar os eletrodutos.

Segundo a reportagem, a população está reclamando ainda da sensação de insegurança, dada a presença de vários desocupados, andarilhos e flanelinhas no seu interior e entorno. Na prática, o problema que antes era da Praça dos Carreiros, agora revitalizada, migrou para a Praça Brasil e as autoridades policias parecem não se importar com a situação.

Outra reclamação é que, nas agências bancárias que ficam em frente da praça, os clientes estão sendo abordados constantemente. Existe relato de que à noite existem até moradores de rua dormindo nos espaços dentro das agências onde estão instalados os caixas eletrônicos.