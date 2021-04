Quem passa hoje pela Praça Brasil, no Centro de Rondonópolis, tem a sensação de que o local está quase que em completo abandono. Outra sensação no local é da insegurança dada a presença de vários desocupados, andarilhos e flanelinhas no seu interior e entorno. Na prática, o problema que antes era da Praça dos Carreiros, agora revitalizada, migrou para a Praça Brasil.

Leitores do A TRIBUNA têm entrado em contato com a reportagem para relatar que o local virou abrigo de pessoas de rua e de usuários de drogas e, além disso, ficou com mau aspecto urbano.