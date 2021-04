A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais públicos de Rondonópolis continua em queda. Há 15 dias a taxa de ocupação se mantinha em média de 90% e nesta semana está em torno de 75%.

Ontem (28), conforme dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação das UTIs era de 75%, com 15 leitos disponíveis. Na rede pública, 45 pacientes com Covid-19 estavam internados em leitos de UTI.