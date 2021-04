O Município suspendeu ontem a vacinação aos idosos. Até o momento, a cidade imunizou com a segunda dose idosos com 66 anos ou mais. Aqueles que tomaram a Coronavac e têm entre 60 e 65 anos terão que aguardar.

De acordo com o Ministério da Saúde, com a mudança, não seria mais necessário fazer a reserva da segunda dose do imunizante do Butantan, como a pasta vinha orientando até então. O Ministério da Saúde recomendou então que os estados também aplicassem essa estratégia para as doses a partir desta data.