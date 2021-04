Consumidores de energia solar em Rondonópolis estão pedindo a suspensão da cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a distribuição de energia elétrica injetada na rede, que passou a ser cobrada desde o início deste mês pela concessionária de energia elétrica do Estado, a Energisa. O começo dessa cobrança foi noticiado pelo A TRIBUNA na semana passada. O impacto nas contas com a cobrança do imposto eleva os gastos e, segundo eles, desincentiva a utilização da energia solar.

“Enquanto a maior parte dos países do mundo incentiva a utilização da energia solar por ser uma energia limpa, que contribui para o meio ambiente, aqui ocorre o inverso. Se cobra de quem investe recursos próprios para poder utilizar a energia solar. Assim, em vez de incentivarem que mais pessoas invistam no setor, desestimulam com os altos impostos”, explica o empresário André Sukita, que utiliza a energia solar em sua empresa e na residência.

Ele explica que, mesmo que os gastos para quem usa a energia solar, somado à cobrança do ICMS, ainda seja menor que a utilização da energia convencional, a elevação dos custos é preocupante e desestimula que mais pessoas invistam no setor.

O empresário exemplifica a situação: “Eu invisto para produzir energia solar, gero a energia limpa, empresto o excedente para a concessionária de energia (Energisa), ela vende esse excedente que eu produzo para outros consumidores com um custo maior e agora ainda me cobra pelo que eu gero. Claramente essa situação desestimula”.

No caso de Sukita, seus gastos em abril com a cobrança do ICMS sobre a distribuição subiram mais de R$ 350, ou seja, cerca de 300% com relação ao mês anterior, quando o ICMS ainda não era cobrado. “O impacto é grande nos custos”, complementa. Ele argumenta ainda que investir em baterias e geradores próprios para a energia solar e, assim, não utilizar a rede da concessionária é praticamente inviável para a maioria devido aos custos muito altos. “Temos que ter uma legislação própria para a energia solar no Brasil e que incentive a sua utilização”. Para o empresário Flávio Abreu, a cobrança de parte do ICMS é um absurdo, mas mesmo assim não inviabiliza a utilização da energia solar, pois os custos da energia convencional são muito superior.

Ele exemplificou: “Um consumidor que pagou R$ 500 em uma conta com a utilização da energia solar e consumiu 3 mil quilowatts, teria pago no mínimo R$ 3 mil com esse consumo em energia convencional. Então, mesmo assim a economia seria de R$ 2,5 mil em um mês. No ano, de R$ 30 mil”.