Segundo informado pela autarquia ao A TRIBUNA, a edificação foi preservada em respeito à história e à cultura da cidade, considerando que, devido à construção, o bairro passou a se chamar Caixa D’Água. Conforme o Sanear, o antigo reservatório foi desativado há mais de 15 anos, após problema técnico no poço artesiano que existia no local.

A antiga caixa d’água que abastecia boa parte da cidade na década de 60 foi preservada na nova construção da sede comercial do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), localizada na Rua Dom Pedro II, esquina com a Avenida Ponce de Arruda.

De acordo com o pioneiro Boleslau Dorada, em meados de 1964, quando ele ainda era criança, a edificação da caixa d’água já existia. A corretora de imóveis Neuzinha Novaes da Rocha também foi criada na região da Caixa D’Água e conta a importância no passado da localidade.

“Ali era a região comercial de Rondonópolis nos anos de 60 e 70. Era o local que tinha os principais comércios da cidade, como as algodoeiras, açougues, farmácia, padaria, comércio de arroz, bolicho e até um antigo cinema. Ali era a região comercial da cidade. Foi correto preservar a edificação da caixa d’água”.

AMPLIAÇÃO

Os representantes da autarquia informaram que a nova sede comercial do Sanear visa melhorar o atendimento presencial dos serviços. No mesmo prédio vai funcionar a central de atendimento 0800 e whatsapp, ouvidoria, comercial/cobrança, assistente social, engenharia (viabilidades), auditório, além de um pequeno museu que irá conta a história do saneamento ambiental de Rondonópolis.

O antigo prédio comercial abrangia uma área de 85 metros quadrados e está sendo ampliado para 278. O terreno do imóvel foi ampliado também com a aquisição de um tereno ao lado, local em que funcionou uma padaria por muitos anos na Avenida Ponce de Arruda.