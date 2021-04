Do total de pessoas em tratamento contra a doença, 845 estão em tratamento domiciliar, enquanto 73 pessoas residentes em Rondonópolis estão internadas. Nos hospitais da cidade, ainda há mais 39 pacientes internados com Covid-19 residentes em outros municípios.

São 24.795 recuperados e 918 pessoas com o vírus ainda ativo e em tratamento. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal da Saúde divulgado ontem.

Nas últimas 24 horas, a cidade não registrou alteração na ocupação de leitos de UTIs na rede pública, que segue em 78,3% com 13 leitos disponíveis. Ontem, 47 pacientes estavam internados em leitos de UTIs pública no Hospital Regional de Rondonópolis, na Santa Casa de Misericórdia e no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz. Outros 10 pacientes estavam internados em leitos de UTI privada, no Hospital Unimed.

A ocupação dos leitos de enfermaria também se manteve no mesmo patamar de segunda-feira (26) e ontem era de 28,6% para as enfermarias públicas e 29,2% para as privadas. Nos hospitais da rede pública, 26 pacientes estavam internados em leitos de enfermaria e haviam 65 leitos disponíveis. Na rede privada, 14 pacientes estavam em enfermarias e 34 leitos estavam livres.

Situação da Covid em Mato Grosso

Mato Grosso registrou ontem mais 51 mortes pela Covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas no Estado. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), até ontem, 356.629 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 9.631 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.