A Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo Sagrada Família de Rondonópolis, participou do Dia “D” da Nação Madureira, no último sábado (24/4), com arrecadação de mais de 4 toneladas de alimentos e com uma corrente de oração nos hospitais da cidade, intercedendo pelos enfermos da Covid-19 e pelos profissionais da saúde.

O pastor Jorge Estevan explicou que o Dia “D” era uma ação de distribuição de alimentos e de oração. A ação foi realizada em mais de 800 igrejas em Mato Grosso e, em Rondonópolis, a Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo Bandeirantes, com o pastor Adriano César Burjack, também participou da ação.