No Estádio Luthero Lopes, muitas pessoas também foram ao local e tiveram que retornar sem a vacina. Nos locais estava acontecendo a vacinação da segunda dose para idosos com mais de 66 anos, mas, segundo a Prefeitura de Rondonópolis, muitos foram ao ponto de vacinação fora do prazo para tomar a segunda dose e não puderam ser imunizados.

A retomada da vacinação contra a Covid-19 ontem (27) em Rondonópolis começou com alguns transtornos no início da manhã. Na Escola Estadual Pindorama alguns idosos se aglomeraram na fila.

Ele explicou que a dose deve ser tomada no período correto e, por isso, não adianta procurar uma unidade de saúde antes do prazo. Para quem tomou a vacina Coronavac, a segunda dose deve ser tomada entre 15 e 28 dias e para a Astrazeneca, após 90 dias. O secretário orientou ainda aos idosos que estejam atentos às publicações das idades convocadas para vacinar pela Prefeitura.

O atendimento será realizado na Escola Estadual Pindorama, no Posto de Saúde da Família do bairro Pedra 90 e em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes.