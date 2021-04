No entanto, mesmo com a queda nos principais dados da doença, mais 11 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 neste fim de semana.

Essa dado reflete a queda na média diária de infectados pela doença que vem sendo registrada nos últimos 15 dias. As informações são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde.

Rondonópolis registra queda de 41,6 % na quantidade de pessoas com o vírus ativo e em tratamento para a Covid-19 no último mês. Em 27 de março, 1.483 pessoas estavam em tratamento para a doença, jé ontem (26) essa quantidade havia caído para 866 pessoas.

A cidade teve ainda mais 52 novos casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. São 26.249 infectados pela Covid e destes, 24.709 já se recuperaram. Ainda há 866 pessoas com o vírus ativo em tratamento para a doença. Destas, 793 estão em tratamento domiciliar.

Outro dado positivo é que a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais da rede pública de Rondonópolis continuam em queda e ontem era de 78,3%, com 13 leitos disponíveis. No total, 47 pacientes estavam internados em leitos de UTIs na rede pública e mais 8 estavam internados em UTIs na rede privada.

Nas enfermarias públicas e privadas também há queda na taxa de ocupação. Atualmente a lotação está em 26,4% na rede pública, com 24 pessoas internadas e em 27,1% nos hospitais da rede privada, com 13 pacientes internados. Os leitos semi-intensivos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) também seguem a tendência de redução na ocupação, com lotação de 30% e 7 leitos disponíveis.

Os hospitais de Rondonópolis tinham ontem um total de 95 pacientes internados, 55 estavam em leitos de terapia intensiva, 3 em tratamento semi-intensivo e 37 em enfermarias. Deste total, 38 pacientes internados em hospitais da cidade eram residentes em outros municípios.

Situação da Covid-19 em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) notificou, até ontem, 355.086 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 9.580 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado – 9.425 entre residentes de Mato Grosso e 155 residentes de outros estados. Em 24 horas, o Estado registrou mais 80 mortes pela doença.