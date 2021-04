O Decreto Municipal 10.030, de 22 de abril de 2021, atualmente em vigor, e que alterou parte das medidas contidas no Decreto Municipal 10.018 de 13 de abril, manteve medidas restritivas para o setor de eventos determinando, por exemplo, que os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos e científicos, igrejas, templos e congêneres, cinemas, museus e a prática de esportes coletivos são permitidos desde que respeitado o limite de 30% a capacidade máxima do local.

O último decreto municipal com medidas para o combate do coronavírus em Rondonópolis trouxe algumas flexibilizações em relação ao anterior, porém a cidade ainda tem restrições em vigor em alguns setores e atividades.

A realização de eventos precisa seguir os horários determinados em decreto, ou seja, são permitidos das 5 horas às 22 horas. Apesar da liberação para a realização de eventos, o decreto municipal manteve proibida a utilização de som, ao vivo ou mecânico, em qualquer estabelecimento da cidade.

Já, entre as proibições está a abertura de espaços públicos de esporte e lazer como Cais, Parque das Águas, praças e Horto Florestal. O decreto também manteve suspenso o atendimento ao público nos órgãos públicos municipais que não sejam essenciais.

Demais atividades são liberadas das 5 horas às 22 horas de segunda-feira a sábado e, aos domingos e feriados das 5 horas até 12 horas, observando as normas sanitárias.

RESTRIÇÕES DE HORÁRIO

Além disso, restaurantes, lanchonetes, trailer de lanches, cafés, pizzarias, e congêneres poderão funcionar de segunda a sábado das 5 horas às 22 horas, e aos domingos e feriados no período compreendido entre as 5 horas e 15 horas, respeitando capacidade máxima do local em 30%. Fica autorizado ainda, a modalidade de drive thru e retirada até as 22h45m, e a modalidade delivery até as 23h59m, de segunda a domingo.

O consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda está restrito àqueles sentados à mesa do respectivo estabelecimento, respeitados os limites de horário e a capacidade de 30% da lotação máxima permitidos para seu funcionamento.