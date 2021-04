Após a vacinação da Covid-19 ter ficado suspensa desde a última quinta-feira (23), a Prefeitura de Rondonópolis informou ontem (26) que retoma hoje (27) a 2ª dose da vacina para pessoas acima de 66 anos. Ontem, o Município recebeu mais 3.395 doses da vacina e nos próximos dias o Governo do Estado deve encaminhar mais doses. A aplicação da 2ª dose da vacina ocorre hoje na Escola Pindorama e no ESF Pedra 90, além de drive thru no Estádio Luthero Lopes. Até a quinta-feira, a Prefeitura havia informado que foram aplicadas 41.079 doses da vacina. No total, 31.007 pessoas tomaram a primeira dose e 10.072 tomaram a primeira e segunda doses da vacina.

Em Rondonópolis, ainda faltam tomar a segunda dose idosos com mais de 66 anos que foram imunizados com a vacina Coronavac e os profissionais das forças de segurança. No caso da vacina Coronavac, a segunda dose deve ser tomada entre 14 e 28 dias após a primeira.

Também devem ainda tomar a segunda dose, uma parcela dos idosos que receberam a vacina Astrazenica e parte dos profissionais da saúde. No caso da vacina Astrazenica, a segunda dose deve ser aplicada após 90 dias da primeira.

De acordo com o Ministério da Saúde, após a finalização dos idosos com mais de 60 anos, o grupo prioritário que deve ser imunizado é o de pessoas com doenças crônicas. A orientação do Ministério da Saúde é que pessoas com comorbidades sejam convocadas para vacinação de acordo com a sua idade, dos mais velhos para os mais jovens. Assim, serão vacinadas pessoas de 55 a 59 anos, depois de 50 a 54 anos, e assim por diante.