Amanhã (28/4), a partir das 18 horas, na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, será celebrada a missa de 30 dias do falecimento do bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Juventino Kestering, 74 anos, sepultado em 29/3/2021, por volta das 16h30, em uma das gavetas funerais da Catedral Santa Cruz. Ele foi o terceiro bispo responsável pela Diocese de Rondonópolis, após Dom Wunibaldo Talleur e Dom Osório Stoffel.

Na verdade, segundo informado ao A TRIBUNA, todas as paróquias e comunidades vão celebrar missas em alusão à passagem de Dom Juventino. Além disso, a celebração na Igreja Matriz terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Diocese. A medida é para evitar aglomerações de fiéis. As equipes de catequese é quem estão organizando as homenagens.

Dom Juventino estava à frente da Diocese de Rondonópolis e Guiratinga desde 1998, após ser ordenado bispo pelo Papa João Paulo II. Ele não se destacou apenas como liderança religiosa, mas também por seu engajamento com as causas sociais, sempre em defesa dos menos favorecidos. Manteve também contato constante com a causa indígena e em defesa da cultura Bororo. Atuou na formação de padres e trabalhou para fortalecer as famílias, além de se dedicar à catequese, da qual era um grande entusiasta.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————