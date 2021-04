Com relação aos números de novos casos registrados da doença, a média diária de infectados em Rondonópolis que era de 108,6 entre os dias 25 de março e 8 de abril, caiu para 98,6 casos entre 9 e 23 de abril. Nos quinze dias anteriores, a cidade havia registrado um total de 1.629 novos casos confirmados do coronavírus e, nos últimos 15 dias, o total de novos casos confirmados foi de 1.479. Até esta sexta-feira (23), Rondonópolis contabilizava um total de 26.080 pessoas infectadas pela Covid-19 desde o início da pandemia.

A queda na média diária de infectados refletiu diretamente entre a quantidade de mortos pela doença. Nos primeiros 15 dias consultados (25 de março a 8 de abril), Rondonópolis registrou 72 óbitos pela Covid, média diária de 4,8 mortes. Enquanto que nos últimos 15 dias (9 a 23 de abril), a média diária de mortes caiu para 2,8. No total, 42 óbitos em decorrência do coronavírus foram registrados.

Letalidade e mortalidade

Atualmente, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, Rondonópolis tem uma taxa de letalidade pela Covid-19 (percentual de mortes entre o total de pessoas infectadas pela doença) de 2,66%.

O índice é o mesmo da média estadual, hoje de 2,65% e abaixo de cidades como Cuiabá, que tem taxa de letalidade de 3,42% e Várzea Grande, com taxa de letalidade de 4,49%. A cidade mato-grossense com maior taxa de letalidade pela Covid-19 atualmente é Guiratinga com 7,59% e a menor é do Município de Campos de Júlio (0,98%). Mato Grosso tem três cidades onde não houve registro de nenhum óbito pela doença desde o início da pandemia, Araguainha, Novo Santo Antonio e Santa Cruz do Xingu.

Já, em relação a mortalidade da Covid-19, Rondonópolis chega atualmente a 2,98 mortos pela Covid-19 para cada um mil habitantes. A taxa de mortalidade na cidade é maior que a média de Mato Grosso, que é de 2,66 mortos por mil habitantes, mas está abaixo de municípios como Cuiabá, que tem hoje taxa de mortalidade de 4,15, de Primavera do Leste (3,70) e de Várzea Grande, que é de 3,63.

Em Mato Grosso, as maiores taxas de mortalidade pela Covid-19 estão registradas atualmente em Itaúba (6,04), Pontes e Lacerda (4,31), Cuiabá (4,15), São Pedro da Cipa (4,01) e Primavera do Leste (3,70). Já as menores estão nas cidades de Porto Alegre do Norte (0,55), Vila Rica (0,61), Canabrava do Norte (0,63), Araguaiana (0,64) e Itiquira (0,67).