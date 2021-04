Com a redução na média diária de novos casos confirmados da Covid-19 nos últimos 15 dias, Rondonópolis também reduziu a quantidade de pacientes internados com a doença em unidades de saúde da cidade. Os dados foram obtidos a partir do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde.

A queda continuou e se acentuou nos últimos 15 dias (9 a 23 de abril), com redução de 22,8% no total de pacientes internados, passando de 104 a 81.

Atualmente, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a taxa de hospitalização pela Covid-19 em Rondonópolis está em 21,36 pessoas para cada um mil habitantes. Rondonópolis é a nona cidade de Mato Grosso com maior taxa de hospitalização. Em primeiro está Primavera do Lesta com 34,83 internações para cada mil habitantes, seguida de Nobres (24,78) e de Jaciara (24,70).