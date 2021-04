São 663 óbitos em decorrência do coronavírus registrados em Rondonópolis desde o início da pandemia.

Mulher três pessoas morreram ontem (22) em decorrência da Covid-19 em Rondonópolis. Foram registrados nos hospitais da cidade o óbito de duas mulheres, de 23 anos e 54 anos, e um homem de 69 anos. As mortes aconteceram, de acordo com boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem.

Nas últimas 24 horas, a cidade notificou mais 142 novos casos confirmados da doença. Desde o início da pandemia 25.977 pessoas já se infectaram com a Covid-19. Destas, 24.377 já se recuperaram e 937 seguem em tratamento com o vírus ativo. Há 857 pessoas em tratamento domiciliar e ontem, 112 pacientes seguiam internados. Desse total, 45 pacientes eram residentes em outros municípios.

Mato Grosso zerou a fila de espera de pacientes da Covid-19 por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública do Estado. Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgados ontem (22), a taxa de ocupação está em 93,25% para UTIs adulto com 37 leitos disponíveis em todo o Estado. A maior parte dos leitos de UTI disponíveis em Mato Grosso estão em hospitais de Rondonópolis e Cuiabá.

Outros 10 pacientes estavam internados em UTI privada. Nas enfermarias públicas a ocupação era de 41,8%, com 38 pacientes internados e 53 leitos livres. Na rede privada, havia 14 leitos ocupados, com ocupação de 29,2% e 34 leitos disponíveis.

Ainda, de acordo com dados da SES, ontem haviam 511 pacientes com Covid-19 internados em UTIs públicas em Mato Grosso e mais 409 em enfermarias públicas, que apresentava ocupação de 51% dos leitos disponíveis.

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou mais 80 mortes pela doença. Desde o início da pandemia, 9.376 óbitos foram registrados em Mato Grosso. Ontem, o Estado também teve mais 1.895 novas confirmações de casos de coronavírus. São 349.710 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso e destes, 10.379 são pacientes em isolamento domiciliar e 328.101 já estão recuperados.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (74.152), Rondonópolis (25.977), Várzea Grande (22.952), Sinop (18.405), Sorriso (12.446), Tangará da Serra (11.569), Lucas do Rio Verde (11.128), Primavera do Leste (9.898), Cáceres (7.526) e Alta Floresta (6.646).