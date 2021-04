Rondonópolis perdeu o pioneiro Armando Otávio Marcondes Guidio, 74 anos, promotor de justiça aposentado, mas que estava advogando. Na cidade, ele deixou um legado na história local, pois foi um dos fundadores do Caiçara Tênis Clube, presidente e governador do Lions Clube e venerável da Maçonaria. Segundo os familiares, ele faleceu na madrugada de ontem (22), em decorrência de pneumonia bacteriana no Hospital Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo. Antes disso, ele havia vencido a Covid-19.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Ordem dos Advogados no Brasil lamentaram o falecimento ocorrido. Armando Guidio ingressou no Ministério Público Estado em 1987, na comarca de Arenápolis. Atuou também nas comarcas de Barra do Bugres, Poxoréu, Rondonópolis e Várzea Grande e aposentou-se em 1996.

“Mais uma perda ocasionada pela Covid-19. Expressamos o nosso sentimento de pesar a família enlutada, rogando a Deus que nos dê sabedoria para lidarmos com a triste situação que estamos enfrentando”, disse o procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira.