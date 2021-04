Um novo decreto do Município será publicado ainda hoje (23) com mais flexibilizações. O anúncio das alterações foi feito pelo prefeito José Carlos do Pátio na tarde de ontem (22) após reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus. As mudanças devem passar valer ainda hoje depois de publicação do decreto, vindo a influenciar principalmente as atividades de bares, lanchonetes e restaurantes, shopping e afins.

Segundo Pátio, ficará autorizado o funcionamento dos estabelecimentos comerciais das 5 horas às 22 horas de segunda-feira a sábado. Aos domingos, o funcionamento será das 5 horas às 12 horas, devendo ser observadas as normas sanitárias para evitar a proliferação do coronavírus, como o uso de máscara obrigatório e restrições na capacidade dos estabelecimentos. A Prefeitura também vai manter o toque de recolher, que será das 23 horas às 5 horas. Nesse horário fica proibida a circulação de pessoas.