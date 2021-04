Sitiantes da Rodovia do Peixe estão novamente cobrando segurança em função de roubos e assaltos que vem ocorrendo na região. Eles ressaltam que a polícia intensificou as rondas na rodovia, mas, mesmo assim, ainda há problemas.

Muitos estão, inclusive, investindo em segurança própria para tentar coibir a ação dos bandidos, com contratação de seguranças.

Um morador da região procurou a reportagem do A TRIBUNA para relatar que está ocorrendo até furto de gado nos ranchos. Em sua propriedade no último fim de semana, por exemplo, uma novilha foi morta com um tiro na testa e os responsáveis ainda retiraram a carne do animal e deixaram abandonado os restos como cabeça e órgãos no pasto.

O proprietário chegou a visualizar marcas de pneus nas proximidades do pasto onde a novilha foi morta e teve sua carne retirada e acredita que os responsáveis tenham tido tempo para levar a carne para consumo ou para venda. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado.

O morador, que prefere não se identificar, conta ainda que este não foi um caso único. No início deste mês, também em sua propriedade, uma novilha levou um tiro na perna. Houve a tentativa de salvá-la, mas ela acabou morrendo por ter perdido muito sangue.

O caso é mais um que leva preocupação para quem mora ou mantém propriedades rurais na região por aumentar a sensação de insegurança. Os moradores cobram que haja investigações sobre os casos para que os responsáveis sejam punidos.